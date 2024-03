Católicos do Norte Pioneiro vivenciam a SEMANA SANTA

Intensa programação nas quatro Paróquias de Santo Antônio da Platina

Assim como em todas as Paróquias da Diocese de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, as quatro paróquias de Santo Antônio da Platina também estão envolvidas em movimentadas programações que envolvem a Semana Santa.

Ela já se iniciou no domingo, dia 24, com a Celebração de Missas e a Procissão de Ramos, que significa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num burrico, sendo aclamado pelo povo com os dizeres: “Hosana, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas”. É uma manifestação de louvor, de reconhecimento da grandeza espiritual de Jesus.

Em todas as localidades, aconteceram Missas, e, em horários alternativos, as procissões de ramos, com os padres, diáconos, abençoando os ramos que o povo leva para casa como um símbolo sagrado, por estar abençoado, e que, ao secar, no ano seguinte se usa como cinzas na abertura da Quaresma.

A Semana Santa é uma tradição cristã nos sete dias que antecedem a Páscoa. Essa tradição relembra os últimos dias da vida de Jesus Cristo. A Semana Santa se iniciou com o Domingo de Ramos, quando Jesus chegou triunfalmente em Jerusalém e acabará com o Domingo de Páscoa e a celebração da ressurreição de Jesus.

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Esta paróquia é a central de Santo Antônio da Platina, com a Igreja Matriz localizada em frente à Praça Frei Cristóvão. Ali, hoje, segunda-feira, dia 24, acontece às 19h30, a Celebração do Ofício de Trevas e Confissões.

O Ofício de Trevas faz parte da liturgia da Semana Santa, que mostra, de forma bastante clara, a figura do servo sofredor. Junto dele, os cristãos rezam e meditam sobre os sofrimentos da paixão e morte na cruz de Jesus Cristo. Um elemento central do Ofício de Trevas é o “telebrário” – candelabro com quinze velas. Ao longo do ofício as velas vão sendo apagadas, com algumas particularidades. Não se diz glória ao Pai durante os Salmos, e algumas orações são feitas em silêncio. Trata-se de uma cerimônia com muitos atos que marcam a morte de Cristo.

Na terça-feira, dia 26, também na Igreja Matriz, acontecem às 19h30, a Santa Missa e Confissões. Na quarta-feira, dia 27, às 15h Missa e Novena na Matriz e, às 19h30, Celebração das Sete Dores de Nossa Senhora.

Na quinta-feira, dia 28, 19h30, na Matriz, Missa da Instituição da Eucaristia e Celebração do Lava Pés e, após a Missa, segue a Vigília Getsêmani até a meia noite na quadra ao lado da Matriz.

Na sexta-feira Santa, dia 29, às 6h da manhã, começa a Via-Sacra da Unidade começando na Avenida Oliveira Motta com destino ao Morro do Bim, onde se encontra a Imagem de Cristo e o Cruzeiro. Na Matriz, acontece a Via Sacra às 9h, 11h, 13h e 15 horas. Ainda na sexta-feira, 17h, começa a Celebração da Paixão e Morte de Cristo na Cruz. Por fim, às 19h, começa a Procissão do Senhor Morto, esta programação terá a presença de todas as outras três paróquias, percorrendo parte da área central da Cidade saindo e voltando à Igreja Matriz central.

No sábado Santo, dia 30, às 19h30, na Matriz, acontece a Missa da Vigília Pascal com início na Praça Frei Cristóvão, enquanto isso, a Igreja ficará fechada. No domingo, dia 31, às 6h da manhã será celebrada a Missa da Ressurreição no alto do Morro do Bim, com a alvorada. E, na Matriz, Missas de Páscoa em quatro horários: 7h30, 9h30, 18h e 19h30.

Nesta Paróquia ainda terá celebrações no Distrito do Monte Real, na Capela do Bairro Rural São Joaquim de Cima e outras capelas.

Paróquia São Judas Tadeu – Esta Paróquia tem a Igreja Matriz e Escritório/Casa Paroquial localizados no Conjunto Habitacional Jamidas Antunes Rodrigues. Ali também teve início a Semana Santa com a Missa de Ramos. Hoje, dia 25, 19h30, celebração das 7 Dores de Maria.

O jeito de Maria viver ensina como enfrentar as dores que a vida traz. Para ficar sempre de pé, como ela, a Igreja medita seu sofrimento e convida o povo a envolver-se com esta celebração das 7 Dores de Maria que são: 1ª dor – Profecia de Simeão; 2ª dor – Fuga para o Egito; 3º dor – Maria perde Jesus e o procura em Jerusalém; 4ª dor – Jesus encontra sua Mãe no Caminho do Calvário; 5ª dor – Maria ao pé da Cruz de Jesus; 6ª dor – Maria recebe Jesus descido da Cruz; 7ª dor – Maria deposita Jesus no Sepulcro.

Prosseguindo com a programação na Paróquia São Judas, na terça-feira, dia 26, acontece às 19h, o Teatro da Paixão de Cristo. Quarta-feira, 27, 19h30, Missa das 7 Dores de Maria. Dia 28, quinta-feira Santa, 19h30, Missa do Lava pés e Vigília. Na sexta-feira Santa, às 6h da manhã acontece a Via-Sacra na subida do Morro do Bim. Às 14h30, começa o rito do Sermão das 7 Palavras de Jesus e Adoração da Cruz. Às 19h, esta comunidade participa da Procissão do Senhor Morto no centro da cidade. Dia 30, sábado, 19h30, Vigília Pascal. E, no Domingo de Páscoa, dia 31, Santa Missa da Ressurreição do Senhor, às 8h na Igreja Matriz desta Paróquia, seguida de café partilhado.

Paróquia Santa Filomena – A Igreja Matriz e Escritório e centro pastoral desta paróquia fica na Vila Claro. Só que a programação da Semana Santa não pode ser feita na Matriz devido ao telhado que desabou com os fortes ventos em Santo Antônio da Platina, há algumas semanas atrás e, hoje, o espaço religioso se encontra passando por reformas e recuperação dos danos. Por isso, a maior parte da programação acontece na Capela Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Inglaterra do Jardim Bela Vista.

Na terça-feira santa, dia 26, às 19h30, na Capela do Jd. Bela Vista, se realiza o rito litúrgico Ofício das Trevas. Na quarta-feira, no mesmo local e horário, reflexão e memória das Dores de Maria. Dia 28, quinta-feira Santa, às 20h, naquela Capela, Santa Missa da Ceia do Senhor e o Lava-Pés. Em seguida, prossegue até meia noite a Vigília Eucarística e de oração. Na sexta-feira Santa, dia 29 de março, das 7h às 12h na Capela Nossa Senhora de Fátima ocorre a Via-Sacra; às 15h, Celebração da Paixão e, às 19h, também esta comunidade se une as outras três paroquiais no centro da Cidade para a Procissão do Cristo Morto. A Vigília Pascal, no sábado Santo, dia 30, será às 20h, na Capela do Jardim Bela Vista. Pede-se para quem for participar desta celebração que levem velas para a Renovação das Promessas Batismais. No domingo de Páscoa, dia 31, às 8h da manhã, Santa Missa e, em seguida, as pessoas são convidadas a levar lanches para o café de Páscoa comunitário. Também na Capela N. Sra. de Fátima Missas pascais às 10h e às 19h30min.

Paróquia São José – Esta paróquia está localizada no Jardim Colorado, onde funciona o Escritório Paroquial e a Igreja Matriz que está em construção, ocorrendo toda a programação no pátio e salão ao lado. Com o slogan: “Celebremos com fé, devoção e amor a Semana maior da nossa fé”, a programação da Semana Santa começou também com o Domingo de Ramos tendo Missas e procissão com benção dos ramos. Nesta segunda-feira, dia 25 de março, às 19h30, Santa Missa no Bairro Rural do Lajeado. Na terça-feira, dia 26, 19h30, Missa com os idosos e enfermos com a administração do Sacramento da Unção dos Enfermos, no salão anexo à Matriz em construção, no Jd. Colorado. Na quarta-feira Santa, dia 27, Procissão do Encontro às 19h com os homens saindo da Capela Cristo Rei e, as mulheres do Hospital Regional e, às 19h30, Santa Missa no salão da Matriz.

O Tríduo Pascal nesta Paróquia começa na quinta-feira Santa, dia 28, em três localidades: Matriz (na realidade, no salão e pátio ao lado da igreja em construção), na Capela da Platina e na Capela do Bairro Monte das Oliveira. Serão Missas da Instituição da Eucaristia e Celebração do Lava-pés, às 19h30. Após a Missa, Adoração ao Santíssimo até à meia-noite. Na sexta-feira Santa, dia 29, também no espaço ao lado da Matriz e nas Capelas da Platina e Monte das Oliveira, Celebração da Paixão do Senhor às 15h. Após a celebração, Via Sacra encenada e procissão do Senhor Morto saindo da Matriz São José até o Monte das Oliveira.

No sábado Santo, dia 30, acontece a Vigília Pascal na Matriz, Capelas da Platina e Oliveiras, com a celebração da Vigília Pascal e Bênção do fogo novo, às 19h30. No domingo de Páscoa, dia 31, ao lado da Matriz acontece a Missa da solenidade da Páscoa do Senhor às 7h30 e, em seguida, café da manhã partilhado. Também às 9h30, Missa da solenidade da Páscoa do Senhor, e, logo após o ato, Batizados. Por fim, ali ao lado da Matriz, 19h30, novamente Missa da solenidade pascal.

No Povoado da Platina, no Domingo de Páscoa, dia 31, às 8h, Missa da Solenidade de Páscoa do Senhor e, em seguida, café da manhã partilhado. E, na Capela do Monte das Oliveiras, Missa Pascal às 18h.