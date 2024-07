Num domingo de manhã abrindo o evento

No domingo (11 de agosto) ocorrerá a Cavalgada da Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), com início às dez horas.

Durante o evento, serão arrecadados mantimentos e fraldas (adultos) para o Asilo de Santo Antônio da Platina.

A Efapi será promovida entre os dias 14 e 18 de agosto.