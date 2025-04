CBH Norte Pioneiro agenda REUNIÕES

Para convocação de novos membros

O Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Norte Pioneiro promoverá, nos dias 19 e 20 de maio, reuniões setoriais para fechar a composição dos integrantes para o mandato 2025-2029. Os encontros serão de forma online, com transmissão pelo YouTube, e são abertos a todos os interessados em participar do processo de escolha dos novos representantes do Comitê.

Na segunda-feira (19), às 9h30, a plenária é com representantes do Poder Público. No mesmo dia, às 14 horas, com usuários de recursos hídricos. Na terça (20), a partir das 9h30, com a Sociedade Civil Organizada.

Instituído pelo Decreto Estadual nº 5.427, de 22 de setembro de 2009, o CBH Norte Pioneiro é composto por 35 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 14 representantes do Poder Público, 13 de usuários de recursos hídricos e 8 da sociedade civil organizada.

O Comitê atua na discussão e formulação de políticas para a gestão das águas da bacia, com foco nas áreas vulneráveis e sujeitas a eventos críticos, como a escassez hídrica, e o uso equilibrado dos recursos hídricos.

Para participar das reuniões ou obter mais detalhes sobre o processo, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Executiva do CBH Norte Pioneiro pelo e-mail cbhnortepioneiro@iat.pr.gov.br.

CBH NORTE PIONEIRO – O comitê é formado, total ou parcialmente, por 41 municípios: Abatia, Andirá, Arapoti, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Leópolis, Nova Fátima, Pinhalão, Piraí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santa Mariana, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Sapopema, Sengés, Sertaneja, Siqueira Campos, Tomazina, Ventania e Wenceslau Braz.