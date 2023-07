CDTI recebe visita de caravana do noroeste

Foi a segunda visita no local

Uma caravana composta por representantes de prefeituras, núcleos regionais, UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Colégio Agrícola e Sebrae dos municípios de Campo Mourão, Paranavaí, Goioerê, Diamante do Norte e Cianorte esteve presente nesta quinta-feira (06) em Santo Antônio da Platina para conhecer as atividades desenvolvidas pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação (CDTI).

Essa foi a segunda visita no local, no mês passado os municípios de Ibiporã, Rolândia e Arapongas também estiveram presentes.

Os visitantes foram recepcionados pelo Prefeito José da Silva Coelho Neto e pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza, e tiveram a oportunidade de acompanhar o encerramento do curso de recepcionista.

Em seguida, a Diretora de Tecnologia, Inovação e Ensino Profissionalizante, Ediane Siqueira, e o Consultor do Sebrae, Junior Ferreira, apresentaram o Programa de Pré-Incubação “Joias do Agronegócio”, que atualmente conta com quatro startups pré-incubadas no CDTI. Duas dessas startups fizeram uma apresentação de seus projetos inovadores. Durante a visita, os participantes também puderam conhecer as instalações do prédio, incluindo as salas de aulas, o espaço de robótica e a pré-incubadora.

O Prefeito Zezão destacou a importância de receber a caravana da região Noroeste do Paraná e ressaltou a relevância do CDTI como um hub de inovação e empreendedorismo na região.

O secretário Antônio Marcos de Souza enfatizou a importância de promover parcerias entre os municípios e instituições de ensino para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico da região.

A diretora Ediane Siqueira, expressou sua satisfação em compartilhar as conquistas e os projetos do CDTI com os visitantes, destacando a importância da colaboração e do intercâmbio de conhecimentos.