Lançamento do Genius Trilha NP

Em Santo Antônio da Platina

Foi realizada nesta quarta-feira, 07, a primeira etapa do lançamento do programa “Genius Trilhas NP” no CDTI (Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Inovação) em Santo Antônio da Platina. Realizado pelo SEBRAE em parceria com a prefeitura, o evento foi o primeiro de uma jornada de seis encontros regionais, voltados para o despertar da criatividade na área de empreendedorismo.

Dezenas de estudantes, jovens e empreendedores participaram do evento que teve a consultora credenciada do SEBRAE Renata Tardelli como palestrante, destacando as ações realizadas pelo Sistema Regional de Inovação na região. Durante a palestra também foram discutidas as iniciativas que serão realizadas durante a GeniusCon, a Feira de Inovação agendada para o mês de outubro, em Jacarezinho. No ano passado, o evento contou com a participação de aproximadamente 450 alunos das redes estadual e municipal de ensino.

Na próxima semana, terá início a “Trilha de Inovação”, anunciado no evento e com continuidade online a partir do dia 13 de junho das 19h ás 22h. Serão seis encontros que visam auxiliar os participantes a desenvolver suas ideias por meio de metodologias e ferramentas inovadoras e ágeis, contando com consultoria especializada.

Os interessados em participar da trilha de inovação podem se inscrever acessando o link:

O lançamento também teve a presença de autoridades locais, incluindo o prefeito José da Silva Coelho Neto, o Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza, a Diretora Municipal de Ensino Profissionalizante e Coordenadora do CDTI Ediane Arantes Siqueira, a consultores do Sebrae, representantes do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Secretaria Municipal de Educação, Colégio Casucha, além de professores e alunos da rede estadual e particular do município.