Convocado médico para depor em CEI

Obstetra e ex-presidente da instituição será ouvido

A Comissão Especial de Inquérito (CPI) da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho segue avançando nas investigações e convocou oficialmente o médico obstetra Sérgio Eduardo Emygdio de Faria para prestar depoimento. A oitiva está marcada para o dia 17 de julho , às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Jacarezinho.

A convocação foi feita por meio do Ofício nº 13/2025-CEI, assinado pelos vereadores Waguinho da Saúde (presidente), José Antônio Costa (relator) e Serginho Marques (membro). O documento fundamenta o chamado com base no Artigo 206 do Código de Processo Penal, combinado com o Artigo 45, § 2º do Regimento.

Dr., além de ser médico obstetra, é ex-presidente da Santa Casa e teve seu nome amplamente mencionado nos debates sobre o encerramento dos serviços de maternidade na unidade, o que gerou grande repercussão pública e mobilização popular. O desligamento do profissional levantou dúvidas sobre a gestão da saúde materno-infantil em Jacarezinho e se tornou um dos estopins para a instalação da CPI.

A comissão foi instaurada em dois de junho e já realizou outras oitivas, incluindo a do ex-administrador Nelson Toloto e de representantes do Poder Executivo, como membros da Secretaria Municipal de Saúde e do setor jurídico. Além disso, a CPI enfrenta resistência por parte da própria Santa Casa, que demorou a responder adequadamente aos ofícios enviados.

Segundo o vereador Waguinho da Saúde, a convocação do Dr. Sérgio é fundamental para esclarecer fatos importantes. “Vamos ouvir todas as partes envolvidas com responsabilidade e seriedade. Nosso objetivo é garantir transparência no uso do dinheiro público e respostas para a população”, afirmou.

A sessão será aberta ao público e transmitida ao vivo pelo site da Câmara, reforçando o compromisso da comissão com a transparência e a participação cidadã(ASSESSORIA).