Celebração dos 111 anos dos bombeiros

Culto e Missa em Santo Antônio da Platina

O major Eziquel Roberto Siqueira, Comandante do 7º SGBI ( Subgrupamento de Bombeiros Independente) de Santo Antônio da Platina de Santo Antônio da Platina e sua equipe organizam um Culto e a celebração de Missa para marcar os 111 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Serão realizados nos dias três e quatro de outubro (terça e quarta-feira) respectivamente na Igreja Metodista Wesleyana, Av. José Palma Rennó, 247, e na Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, Praça Frei Cristóvão, 731.