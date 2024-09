Começa etapa final do Paraná Bom de BOLA

Mais de 1,3 mil participantes, entre atletas e comissão técnica, estarão competindo nas categorias 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-20 masculino e 50+ master. As partidas serão realizadas em seis espaços esportivos de Arapongas: no Campo de Aricanduva, no Campo da Secretaria de Esportes, nos três campos do Centro Social Urbano (CSU) e no Estádio dos Passarinhos. As equipes jogam no primeiro fim de semana e depois retornam no segundo para os jogos finais da etapa.

“Teremos grandes jogos em lugares como o Estádio dos Passarinhos, que é um cartão postal de Arapongas”, diz o coordenador da competição, Marcelo Neves, da Secretaria do Esporte. Ao todo, 60 equipes de 42 municípios paranaenses participarão desta fase, que encerra o calendário do Paraná Bom de Bola em 2024. Neste ano, a competição atraiu desde as primeiras fases mais de 10 mil participantes, de 208 municípios paranaenses, com 381 equipes, no total.

HOMENAGEM – Durante o torneio, na Rua Anhumas 304, em Arapongas, será realizada uma homenagem ao ex-jogador e técnico Miltão do Ó, por meio da exposição “Ei, Craque! Você foi Convocado”, organizada pelo Centro de Memória do Esporte Paranaense, Secretaria do Esporte.

Milton do Ó foi um dos grandes ídolos do Londrina Esporte Clube, com passagens por outros clubes como Atlético Clube Paranavaí, Ferroviária de Araraquara, Corinthians de Presidente Prudente, Apucarana Atlético Clube e Operário, de Ponta Grossa. Ele atuou como jogador entre 1972 e 1983.

Ao encerrar a carreira, fundou uma escola de futebol em Marechal Cândido Rondon, trabalho pelo qual ele recebeu reconhecimento da cidade em 1986, sendo eleito Personalidade do Ano pelo Lions Club. Em 1990, passou a seguir carreira de treinador. Começou nas categorias de base do Apucarana Atlético Clube e posteriormente trabalhou em clubes como União Bandeirante, Foz do Iguaçu e Toledo; destaque para a campanha de 2000, com o Rio Branco de Paranaguá, quando levou a equipe às semifinais do Campeonato Paranaense.

BATE-PAPO – Nesta sexta-feira, às 20 horas, no auditório da prefeitura de Arapongas, acontece o evento “Ei Craque: futebol raiz”, que é um bate-papo entre grandes personalidades do futebol, mediado por Abílio Bezerra, comentarista esportivo da Rádio Brasil Sul. .

Os documentos oficiais – boletim, programação, resultados, classificação final e notas estão disponíveis no site da Secretaria do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte, disponível no Google Play e na Apple Store.