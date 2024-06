“Cenoura” está preso em SANTA Catarina; caso repercute(vídeo)

Ele e o comparsa são de Santo Antônio da Platina

Exclusivo: O delegado Pedro Artur Cáprio, do Grupo de Diligências Operacionais de Jacarezinho, preside o Inquérito sobre as prisões dos platinenses Michael Patrick Sanches, o “Cenoura” (fotos) 31 anos, e Maicon Cesar Orlandini Pujoni, 28 (fotos), presos neste domingo, dia nove, na Operação “Dom Pablo” da Polícia Civil em Balneário Camboriú, litoral catarinense.

As investigações apuram uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Norte Pioneiro.

“Cenoura” e seu comparsa estão encarcerados numa cadeia não revelada de Santa Catarina.

Estavam escondidos em um apartamento de luxo, em Balneário Camboriú/SC.

O imóvel, monitorado desde abril, é avaliado em R$ 2 milhões e fica a 200 metros da orla, na Avenida Atlântica. O nome do edifício é Dom Pablo e a operação faz referência a Pablo Escobar, traficante que foi muito perigoso e que também usava de violência para aumentar seu território.

Pablo Emilio Escobar Gaviria nasceu em 1949 na Colômbia e foi o fundador e único líder do Cartel de Medellin, tido como o criminoso mais rico do mundo na época. Foi morto pela polícia em 1993 aos 44 anos.

Com apoio do grupo T.I.G.R.E (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial) da PCPR e da GCM (Guarda Municipal de Balneário Camboriú) foi cumprido mandado de busca e apreensão no apartamento (aparelhos celulares, joias e relógios).

O comando da operação foi do delegado- chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen. O caso repercute em todo o Paraná.

O Npdiario apurou as seguintes informações:

Cenoura era morador do bairro platinense Vila Ribeiro, e foi apreendido quando menor duas vezes no Cense (Centro de Sócio-educação) local.

Nunca frequentou escola regularmente.

Tinha uma mulher e uma filha (hoje com oito anos) que estariam residindo atualmente numa cidade do Mato Grosso.

Mandados de prisão em aberto:

1- Por tráfico de drogas em razão de suas apreensões de grande quantidade de drogas ano passado (quase 5 kg de cocaína e 130 kg de maconha) em duas situações distintas;

2 – Mandado de prisão em razão da apreensão de 23 quilos de dinamite no começo de 2024 a associação com PCC e para praticar “cangaço” na região(ver detalhes abaixo).

3- Ele é suspeito de dois duplos homicídios. De um homem com passagens e da professora ocorrido no começo do ano e do duplo homicídio em março em que foi utilizado fuzil.

4 -O comparsa encarcerado, Maicon César, de 28 anos, foi condenado em novembro de 2016 no fórum de Santo Antônio da Platina a seis anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de um servente de pedreiro com três tiros.

Veja mais aqui: https://npdiario.com.br/capa/preso-marginal-mais-perigoso-da-historia-do-norte-pioneiro/

E aqui também: https://npdiario.com.br/capa/veja-videos-sobre-cenoura/