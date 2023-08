Centro de Pediatria completa um ano

Em Jacarezinho com mais de 3,6 mil atendimentos

O Centro Municipal de Pediatria de Jacarezinho completou um ano de implantação nesta terça-feira (01) com a expressiva marca de 3,6 mil atendimentos realizados. Mas, mais do que números importantes, o espaço veio para suprir uma lacuna de falta de atendimento especializado para crianças.

Com atendimentos diários de três pediatras e testes da orelhinha e do pezinho, o local conta com sala de espera com brinquedos, consultórios decorados e todo um ambiente humanizado e acolhedor, onde a espera pela consulta e a própria consulta em sejam de momentos agradáveis para crianças e os responsáveis.

Os atendimentos com os pediatras são direcionados pelos postos de saúde dos bairros, que encaminham as crianças para o Centro Municipal de Pediatria conforme a necessidade individual dos pacientes após avaliação médica inicial.

A iniciativa, desde o início, tem sido muito elogiada por pais, que estão encontrando uma nova realidade com atendimento para as crianças, que por sua vez também se mostram contentes de encontrar um ambiente tão receptivo.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a criação do Centro Municipal de Pediatria reflete o cuidado que o município tem com a saúde. “A gente já começou a gestão ciente de uma demanda grande na questão da pediatria, então concentramos esforços não só para sanar o problema, mas para vir com uma solução definitiva. Acredito que o Centro de Pediatria seja um dos grandes legados que nossa gestão deixa para o município e que vai continuar a beneficiar nossas crianças por muitos e muitos anos”, comemora.

O secretário municipal de Saúde de Jacarezinho, João Luccas Thabet Venturine, reforça a importância da implantação do espaço e a qualidade do serviço prestado. “O Centro de Pediatria garantiu excelência e eficiência no atendimento das nossas crianças, consolidando uma importante rede de atendimento”.