Centro de Pediatria realiza centenas de consultas por mês

Jacarezinho amplia atendimentos com eficiência

O Centro Municipal de Pediatria de Jacarezinho ampliará o número de atendimentos, com a contratação de mais uma médica pediatra. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (15) pelo prefeito Marcelo Palhares e pelo secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine.

Agora serão três pediatras disponíveis no Centro Municipal de Pediatria, o que garante que praticamente toda a demanda da Atenção Básica em Saúde seja devidamente atendida com especialistas e de forma ágil, com a realização de 360 consultas pediátricas por mês.

“Para nós é sempre muito gratificante cada melhoria implantada na Saúde, ainda mais quando envolve nossas crianças. Foi um compromisso que assumimos com as famílias, com as mães, de dar essa atenção especial, e hoje fazemos isso com excelência através do nosso Centro Municipal de Pediatria, idealizado e implantando pela nossa gestão”, ressalta o prefeito.

O secretário João Luccas também destaca a importância do serviço junto às crianças. “Nosso maior objetivo com a implantação do Centro Municipal de Pediatria é reduzir a mortalidade infantil, garantindo excelência nos atendimentos das nossas crianças”.

“NOTA 10” – O Centro Municipal de Pediatria foi implantado em julho do ano passado, com o objetivo de humanizar e agilizar os atendimentos médicos feito a crianças do município. Desde então o local tem recebido elogios constantes de mães e familiares de crianças, que encontram ali um ambiente aconchegante e alegre.

A implantação do espaço é considerada como um dos maiores saltos de qualidade da saúde pública de Jacarezinho nas últimas décadas, sendo ainda um importante legado construído para o futuro.

Com um ambiente todo decorado e brinquedos à disposição, a espera pela consulta se torna um momento de diversão e lazer para as crianças – o que é difícil de ser oferecido em uma unidade de saúde convencional.

É importante frisar que o Centro Municipal de Pediatria atende e demanda repassada pelas unidades dos bairros, quando o clínico geral entende a necessidade de uma consulta com especialista e faz o encaminhamento, então devidamente agendada pela própria equipe da UBS.