Cerimônia do jaleco e passagem da lâmpada

Alunos de enfermagem da Unopar

A Unopar/Anhanguera Santo Antônio da Platina realizou nesta semana um emocionante evento para os alunos do primeiro semestre de Enfermagem. A Cerimônia da Apresentação do Jaleco e da Passagem da Lâmpada marcou o início dessa trajetória acadêmica tão importante na vida desses futuros profissionais da saúde.

Aconteceu no auditório do Polo e contou com a presença de familiares, amigos e professores, que lotaram o espaço para prestigiar os estudantes. A cerimônia teve como objetivo simbolicamente acolher os alunos no universo da enfermagem, representando o compromisso e a responsabilidade que eles terão ao longo da profissão.

Durante a cerimônia, os alunos receberam seus jalecos, que representam a identidade profissional e a integração com a equipe de saúde. A entrega foi feita pelos padrinhos/madrinhas, escolhidos pelos acadêmicos, orgulhosos de seus afilhados e cientes da importância de vestir essa peça tão significativa na rotina de um enfermeiro.

Além do jaleco, cada aluno recebeu também uma pequena lâmpada das mãos das alunas do 9º. semestre de enfermagem, simbolizando a luz que eles trarão para cada vida que cruzarem em sua jornada profissional. Essa lâmpada representa o cuidado, o acolhimento e a dedicação que eles oferecerão aos pacientes, familiares e à comunidade em geral.

A cerimônia foi marcada por discursos emocionantes, que ressaltaram a relevância do trabalho dos enfermeiros na sociedade e a importância de se dedicar e estudar para se tornar um profissional competente e comprometido. Houve também momentos de reflexão e agradecimento por essa oportunidade de aprender e crescer dentro da área da saúde.

O evento foi um sucesso e deixou a todos os presentes com uma sensação de orgulho e entusiasmo. Os alunos saíram do auditório com uma nova perspectiva sobre a enfermagem e a certeza de que estão no caminho certo para se tornarem excelentes profissionais da área.

A Andréa Martinez Dib, diretora da Unopar/Anhanguera de Santo Antônio da Platina parabeniza a todos os alunos do primeiro semestre de enfermagem pela realização dessa importante etapa e deseja muito sucesso e aprendizado ao longo dessa jornada que está apenas começando. Que o jaleco e a lâmpada sejam símbolos constantes de dedicação, ética e cuidado com o próximo.