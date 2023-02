Cerimônia de matrícula dos atiradores dia 6

Às 19 horas na rua Coronel Capucho no centro platinense

Desde o dia 16 de janeiro, a equipe do Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina (fotos), cujo Chefe de Instrução é o Sargento Félix Martins, está realizando a Seleção Complementar, com a finalidade de definir os 50 Atiradores da Turma de 2023.

A atividade conta com o apoio dos Órgãos de Segurança Pública do Município, do Secretário do Serviço Militar, dos funcionários e ex-atiradores.

Os trabalhos serão concluídos no dia 28 de fevereiro(nesta terça-feira) e a formatura de matrícula está prevista para o dia seis de março (segunda-feira), às 19 horas, no TG, na rua Coronel Capucho, no centro platinense.