EM TOMAZINA Cézar Bueno lidera pesquisa

Mostra grande diferença em relação a Neli

Registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pesquisa de intenção de voto para as eleições ao cargo de prefeito na cidade de Tomazina. A pesquisa da Global Inteligência foi realizada nos dias 16, 17 e 18 de setembro de forma quantitativa ou seja, presencial.

Contratada pelo Npdiario, está registrada sob o número PR-08255/2024, os dados apresentados revelam que o candidato Cezar Bueno(MDB), está à frente na intenção de voto para o cargo de chefe do executivo.

Estimulada – Na estimulada, onde são citados os nomes dos candidatos, se as eleições fossem realizadas hoje, Cezar Bueno (MDB) venceria com 56,81% das intenções de voto, seguido pela segunda colocada Neli Couto (PSD) com 31,52%, sendo que nulos ou brancos somam 2,33% e indecisos são 9,34% dos entrevistados.

Dados – Os dados foram coletados presencialmente, entrevistando 257 moradores com idade acima de 16 anos em Tomazina-PR, nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2024.

A margem de erro é de 6% para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95,5%.

O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº PR-08255/2024 pela Global Inteligência com CNPJ 28.118.972/0001-02, e o estatístico responsável é Nilson Lopes dos Santos com registro no Conre: 8128-A.