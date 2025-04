Chuva favorece SOJA e Norte Pioneiro terá 168 MIL HECTARES

Assim como na maioria dos municípios do Paraná os produtores de soja do Norte Pioneiro estão enfrentando dificuldades para o início da semeadura da soja, que é a principal cultura da safra de verão 24/25. A informação é do chefe do Núcleo Regional de Agricultura e Abastecimento de Jacarezinho (abrange 22 cidades) Fernando Emmanuel.

“De qualquer forma, produtores esperam por boa quantidade de chuvas para garantir condições adequadas para semeadura. Para safra 24/25, a estimativa de plantio é de aproximadamente 168 mil hectares de soja com previsão de colheita em torno de 580.000 toneladas, se as condições climáticas forem favoráveis no transcorrer da safra”, disse.

Ainda não choveu suficiente para a semeadura na região, apesar que algumas lavouras já foram plantadas. Mas a previsão é de chuvas normais nos próximos dias.