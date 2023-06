Ciclistas de Maria mantém tradição católica (vídeos)

Costume completou 22 anos em 2023

Há exatamente 22 anos as pedaladas transformam vidas. O grupo de atletas amadores, coordenado pela família Cavazzani, por intermédio de Cláudio, organiza a peregrinação para Aparecida do Norte, com muita fé.

No decorrer dos anos, os números de participantes aumenta. Atualmente, a peregrinação para Aparecida do Norte conta com 68 ciclistas.

A peregrinação deu início no dia 12 de junho com 02 atletas saindo de Campo Mourão, que no dia 13 encontraram com o atletas de Maringá, Apucarana, Cornélio Procópio, Santa Mariana, Andirá, Bandeirantes, com o destino a Jacarezinho para a missa de envio, que ocorreu com o pessoas de Ibaiti, Tomazina, Pinhalão, Ribeirão do Pinhal. Sua celebração se deu Catedral de Jacarezinho, presidida pelo Padre Ivan Pedro que também participou pedalando dessa peregrinação.

No dia 14, às 5h30min, na companhia de novos atletas Ciclistas de Maria de outras localidades e estados, como Rondonópolis, Rio de Janeiro, Santa Cruz do Rio Pardo, Chavantes, Ourinhos, Piraju, Londrina, Joaquim Távora, São Sebastião da Moreira, Araucária, Engenheiro Beltrão e de Santo Antônio da Platina, deram início a mais uma jornada na peregrinação, com destino a Pardinho-PR, onde percorreram 205 Km, embaixo de chuva, frio e vento.

No dia 15 não foi diferente, os atletas percorreram mais 165 Km até a cidade de Indaiatuba-SP, com muita chuva, vento e frio. No dia 16, o destino era Jacareí-SP, onde foram percorridos mais 198 Km, com a parada em Atibaia-SP no Santuário Schoenstatt. No último dia 17 foram percorridos 116 Km, com o destino a Aparecida do Norte, onde às 18 horas foi celebrada a missa de agradecimento. O Padre Ivan Pedro que participou da peregrinação pedalando concelebrou a missa que foi transmitida pela Tv Aparecida.

Quem participa ativamente da peregrinação diz que é um momento único, onde laços de amizades se formam e fortalecem, a devoção é muito prazeroso em encontro com a Mãe de Jesus, é uma emoção que vale a pena viver.

Há uma estrutura por trás, com pessoas no apoio que principalmente nesse ano foram essenciais para a segurança dos atletas em virtude das diversidades do tempo.