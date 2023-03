Ciclofaixas licitadas novamente em Jacaré

Empresa contratada na primeira licitação não cumpriu contrato

A prefeitura de Jacarezinho publicou aviso para a Tomada de Preços nº 02/2023, com objetivo de contratação de empresa especializada em implantação da ciclovia perimetral. A ciclovia, que se estende pela Avenida Brasil, seguirá paralela à BR 153, PR 431 e finalizará no final da Rua São Paulo. Ela terá cerca de 8.968,48 m² de vias implantadas e reformadas, com o objetivo de oferecer mais segurança e conforto aos ciclistas da cidade e região. Nesse trecho, será aplicado o valor máximo de R$ 965.357,28, e a Tomada de Preços será do tipo Menor Preço Global em regime de empreitada.

Também foi publicado aviso sobre a Tomada de Preços nº 04/2023 para a implantação de ciclovias nas avenidas Manoel Ribas e Avenida Brasil, com cerca de 4.965,62 m². O valor máximo do certame é de R$ 876.918,57 e a modalidade é Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global em regime de empreitada.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte saudável e sustentável. “Estudos apontam que o ciclismo pode trazer diversos benefícios para a saúde, como melhora da condição física e mental, além de ajudar a combater o sedentarismo”, explica o prefeito Marcelo Palhares (PSD). “Nós já havíamos feito essas licitações, mas infelizmente a empresa contratada não cumpriu os contratos. Por esse motivo elas estão indo novamente a licitação”, pontua o chefe do Poder Executivo. Somando-se as duas etapas, serão aplicados cerca de R$ 1,9 milhão nessas obras para a prática esportiva.

A revitalização da ciclovia perimetral será mais um incentivo para o ciclismo em Jacarezinho, que já conta com centenas de adeptos. A iniciativa também contribui para a preservação do meio ambiente e para a construção de uma cidade mais sustentável e saudável para todos.

Serviço

O credenciamento das empresas interessadas poderá ser feito até às 08 horas e 30 minutos do dia 24 de março de 2023, com abertura da sessão de licitação prevista para as 09:00 horas do mesmo dia.

Os interessados em retirar o edital podem solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, através do e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/. A prefeitura ressalta que não há nenhum custo para o solicitante.