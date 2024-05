Um CIGANO baleado morreu; identificados 2 foragidos; brigam desde 2012 (Vídeos)

Homicídio no Norte Pioneiro chamou a atenção de paranaenses

Exclusivo: O confronto entre ciganos ocorrido nesta semana, no Conjunto Habitacional João Furtado , em Santo Antônio da Platina iniciou em Central, na Chapada Diamantina Setentrional, na Bahia.

O município tem cerca de 17 mil habitantes e fica a 500 km de Salvador.

Em 2012, houve desentendimentos entre famílias que já resultaram em (agora) três mortes e várias brigas. Trata-se de indisposições ligadas a comercialização de veículos.

Após investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, com o apoio da Polícia Militar Polícia Civil de Ourinhos/SP e Polícia Rodoviária Federal, foram identificados os envolvidos no homicídio cerca de 19h35m do Feriado de Primeiro de Maio.

Edinaldo M.dos Santos morreu na madrugada desta sexta-feira, dia três, numa unidade de saúde de Londrina.

Ele é o que (no vídeo) sai do GM/Celta de cor branca atirando e foi atingido no abdome. Chegou a ser internado na Santa Casa de Jacarezinho para depois ser encaminhado ao hospital londrinense.

O carro (placas de Curitiba) usado no crime foi encontrado na manhã de quinta-feira, dia dois.

Como se recorda, dois homens a bordo do Corsa se aproximaram das vítimas e dispararam diversos tiros em via pública. As vítimas, por sua vez, reagiram ao ataque também com disparos de arma de fogo.

Um homem foi atingido de raspão na cabeça, outro na virilha, e uma criança de 8 anos na perna.

De acordo com relatos das vítimas, todas ciganas, elas fugiram da Bahia após serem “alvo de extorsão” por parte de outro grupo. Alegaram ainda que os fugitivos da Bahia são perseguidos e mortos pelo bando.

Os suspeitos da execução do crime, de acordo com o delegado Rafael Guimarães, foram identificados como naturais de Garanhuns/PE, e a prisão preventiva deles foi requerida, com concordância do Ministério Público e decreto do Poder Judiciário local.

Os dois, identificados como Edson Marques da Silva (foto), de 35 anos, e José Alisson dos Santos Silva (foto), 24 anos), são considerados foragidos, e suas fotos e qualificações estão sendo divulgadas para auxiliar em sua localização e cumprimento dos mandados de prisão.