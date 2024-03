Cinco mil platinenses SEM ELETRICIDADE

“Desligamento acidental” provocou muitos transtornos

Entre 14h42 e 16h03 deste domingo, diz dez, perto de cinco mil pessoas ficaram sem energia elétrica em Santo Antônio da Platina.

Segundo a Copel, foi um “desligamento acidental”. No jargão do segmento, é quando ocorre uma situação dos sistemas de proteção da rede, que desligam automaticamente.

Não foi provocado por intervenção manual das equipes, e também não por exemplo, um carro que colidiu contra poste, quando há uma reação preventiva cortando a luz. A interrupção pode ter sido causada por galhos de árvore em contato com a rede elétrica.

Atingidos parte do centro, São Francisco, Vila São José e Jardim Santa Crescência, imediações do Hospital Regional.

Acionados alarmes, equipes de plantão fazem vistorias, só que no caso presente, não foi localizada a razão do black out.

É possível que a causa tenha acontecido durante manobras na Subestação na Vila Rica, que está sendo reformada, mas esse detalhes não foi confirmado.