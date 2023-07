Vitórias para a Pro Tork em S.Catarina

Equipe foi o destaque n o Sportbay de Velocross

A Pro Tork Racing Team foi o destaque da quarta etapa do Sportbay Catarinense de Velocross 2023 ao vencer cinco categorias. O evento aconteceu no fim de semana, dias 1 e 2 de julho, na pista do Parque Ribeirão das Pedras, localizada em Indaial.

Marcio Lago fez a festa da equipe com vitórias nas classes: Over, VX4 Especial, VX3 Especial, VX3 Nacional, além de ser o terceiro na VX4 Nacional. Luan Gabriel também enrolou o cabo, conquistando o primeiro lugar na 65cc.

Ainda subiram ao pódio os atletas: Cristian da Cruz – quarto na Intermediária Nacional e quinto na Nacional 250cc Pró; Fernando Simões – terceiro na Nacional 250 Standart e Denilson Júnior – quinto na Intermediária Nacional.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam a preparação, focados na próxima rodada. Ela está programada para os dias 22 e 23 de julho, no município de Agrolândia, junto ao Brasileiro da modalidade. A expectativa é de seguir somando pontos importantes.