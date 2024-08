Cinema itinerante em SIQUEIRA CAMPOS

Sistema moderno de projeção

A prefeitura de Siqueira Campos, através do Departamento de Cultura, sob a direção de Flávio Mello, com o apoio do Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo, exibirá duas sessões do Projeto Cinema Itinerante para a comunidade.

As sessões serão exibidas nesta sexta-feira, dia 30, às 20 horas na Feira da Lua, e no dia 31 de agosto, as 20h00 no Balneário da Alemoa ao lado do Salão Paroquial.

Totalmente gratuito o Cinema Itinerante, disponibiliza uma experiência cinematográfica inesquecível, com sessões para toda a família. O evento é uma oportunidade para toda a família curtir uma noite mágica sob as estrelas, com uma seleção de filmes que vão encantar todas as idades.

Funciona com uma carreta baú equipada com um moderno sistema de exibição cinematográfica, a estrutura conta com painel de LED para exibição dos filmes, iluminação e sistema de som de alta qualidade.