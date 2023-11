Cinema na praça quarta-feira ATÉ sábado em IBAITI

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Cultura Esportes e Eventos realiza nesta semana em comemoração aos 76 anos de emancipação político administrativa do município, oitos sessões de filmes ao ar livre gratuítos para a população.

O projeto “Cinema na Cidade” e “Cinema no Bairro” conseguiu com recursos da Lei Paulo Gustavo de fomento à Cultura. A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022) e estabelece o compromisso com o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, por meio dos conselhos, dos planos e dos fundos estaduais.

Um caminhão equipado com uma grande tela, com projeção de imagem e som de alta definição será instalado nos locais de exibições com 500 cadeiras para o conforto do público.

Veja os locais:

Ibaiti(cidade) – As sessões serão na Praça Júlio Farah no dia 08 (quarta-feira) as 18h e 21h.

Campinho – As sessões serão no dia 09 (quinta-feira) as 18h e 21h.

Vassoural – As sessões serão no dia 10 (sexta-feira) as 18h e 21h.

Vila Guay – As sessões serão no dia 11 (sábado) as 18h e 21h.

O Cinema na Praça tem o objetivo de levar o entretenimento do cinema as famílias ibaitienses na cidade e nos bairros rurais de forma gratuíta proporcionando o acesso à cultura para espectadores que ainda não tiveram a oportunidade de acesso a salas de cinemas.