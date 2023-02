Circo leva alegria e diversão hoje no Centro de Eventos

Promoção da prefeitura no Centro de Eventos Aécio Flávio de Oliveira

Para quem não vai viajar neste Carnaval, uma ótima opção de evento cultural na cidade de Ibaiti.

Hoje (17), haverá uma única apresentação do espetáculo do Circo do Mazão (para toda as idades).

Será no Centro de Eventos Aécio Flávio de Oliveira (antigo Santa Clara Clube de Campo), no bairro Pérola.

Todos estão convidados e a entrada é gratuita.

A divertida e emocionante comédia tem como objetivo resgatar a milenar arte circense através da figura do palhaço Salsicha, envolvendo a todos nesse roteiro.

A atração tem o apoio da Prefeitura através do Departamento de Cultura.