Circuito de corridas da Sanepar inclui NP

A região está no Circuito de Corridas Sanepar. A iniciativa ganha as ruas de várias cidades no Estado para comemorar os 60 anos da Companhia de Saneamento do Paraná a partir de julho.

Ao todo serão 10 etapas regionais com provas de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e circuito kids para crianças. Foz do Iguaçu, no Oeste, inaugura o circuito no próximo dia 9 de julho.

A programação repete a fórmula bem-sucedida realizada durante o Verão Maior Paraná 2022/23, quando a Sanepar promoveu as etapas do circuito de corridas de rua no litoral paranaense (Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná) e reuniu mais de 10 mil participantes nos eventos.

Para o calendário regional, além de Foz do Iguaçu, foram incluídas as cidades de Pato Branco (Sudoeste), Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro), Londrina (Norte), Maringá (Noroeste), Cascavel (Oeste), Guarapuava (Centro-Sul), Ponta Grossa (Campos Gerais) e Umuarama (Noroeste), com encerramento em dezembro, em Curitiba, onde foi lançado o projeto, em 4 de dezembro de 2022.

As inscrições para as provas custam R$ 39,90 e os primeiros mil inscritos em cada etapa têm direito ao kit premium, com camiseta da prova, sacochila e boné. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.corridassanepar.com.br/.

Confira o calendário das provas:

09/07 – Foz do Iguaçu

24/09 – Pato Branco

08/10 – Santo Antônio da Platina

22/10 – Londrina

29/10 – Maringá

12/11 – Cascavel

19/11 – Guarapuava

03/12 – Ponta Grossa

10/12 – Umuarama

17/12 – Curitiba.