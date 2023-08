Circuito Norte Pioneiro de Vôlei conclui a 3ª fase

Santo Antônio da Platina campeã sobre Bandeirantes

Nesta segunda-feira, 27, Santo Antônio da Platina sediou competição de vôlei. A próxima fase será em Cambará.

As equipes participantes foram das cidades de Jacarezinho, Cambará, Joaquim Távora, Siqueira Campos e duas equipes de Santo Antônio da Platina.

A campeã foi Volero Bernini que representou a Cidade Joia, com apoio da secretaria do esporte do município.

Foi a 3ª fase do Circuito Norte Pioneiro de Vôlei masculino adulto, com a final entre Santo Antônio da Platina e Bandeirantes.

Confira a equipe campeã:

1. Andre Bernini (central)

3. Vinícius F.S. santos (central)

4. Vitor Camargo (ponteiro)

6. Ronaldo Joaquim Mendes (ponteiro )

7. Vinícius Fabre (levantador)

8. Michel Lopes (central)

9. Kauê Henrique (ponteiro)

10. Juliano Pasternak (oposto).