Cirurgia de frei Clemente hoje

Sofreu uma queda e fraturou o fêmur

O Frei Clemente (foto) está em Curitiba no Hospital Nossa Senhora das Graças (bairro Mercês), contente e lúcido , tanto que pediu unção dos enfermos, a qual foi ministrada pelo Provincial Frei Evandro.

A sua cirurgia está prevista para esta segunda-feira, dia 11, às 18 horas.

O religioso faz seu trabalho pastoral em Umuarama e a decisão de levá-lo para a capital de todos os paranaenses foi tomada levando em consideração que a Província conta com a estrutura do Convento das Mercês, onde ele receberá todo atendimento pós-cirúrgico necessário. No local há equipe de enfermagem, fisioterapia, entre outros profissionais.

O religioso, que foi pároco em Santo Antônio da Platina, possui 100 anos.

