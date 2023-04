Cirurgiã platinense explica o que são as “Hérnias Inguinais”

Profissional atende agora só em Santo Antônio da Platina

A cirurgiã Juliana Garrido (foto principal) comenta e explica o mais importante sobre hérnias.

A doutora fez residência médica em cirurgia no antigo Hospital João de Freitas, atual Hospital Norte do Paraná, em Arapongas, atuando como cirurgiã na cidade de Campinas (SP) e região, no Complexo Hospitalar Ouro Verde, ate 2019.

Depois, trabalhou na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos(SP), no Hospital Regional do Norte Pioneiro de Santo Antônio da Platina e como cirurgiã no Hospital Universitário de Maringá.

Agora, Juliana está atendendo no Centro Médico, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, numero 486, contato (43) 3534-3761, e no Hospital Nossa Senhora da Saúde (foto abaixo) , ambos em Santo Antônio da Platina.

Hérnia é a saída de um órgão, através de uma abertura, congênita (ao nascimento) ou adquirida, da parede em torno da cavidade que o contém. Um estado patológico, em virtude do qual alguns órgãos da cavidade abdominal podem sair da mesma, através de um ponto de fraqueza da parede, natural ou adquirido, sendo conservada a integridade do peritônio e da pele.

A definição engloba as eventrações abdominais pós-operatórias, em que há integridade da pele e formação de saco herniário.

As hérnias são classificadas segundo o local em que se encontram: inguinais, crurais, umbilicais, diafragmáticas, paramedianas, epigástricas, entre outras.

Podem ser denominadas como: congênitas, adquiridas e pós-operatórias ( conhecidas como incisionais). Podem ser redutíveis, encarceradas (quando há alças do intestino presas) e estranguladas (quando o conteúdo intestinal preso apresenta sofrimento da alça do intestino, podendo ter até necrose e perfuração, com saída de fezes de dentro da alça, causando infecção, sepse e até óbito do paciente).

Nesse texto, a doutora Juliana se deteve mais para as hérnias inguinais.

“Nos casos de hérnias inguinais, ou é causada por muito esforço por tempo prolongado, durante anos pegando muito peso, ou ocorre naqueles que há predisposição local, por fraqueza da musculatura da parede inguinal, causando um volume geralmente doloroso. As hérnias inguinais são mais frequentes nos homens do que nas mulheres, na proporção de 3:1, segundo a maioria dos autores”, observou.

Essa disparidade é determinada por dois fatores: o trabalho mais pesado executado pelos homens e pela anatomia masculina ter maior propensão. Vários fatores fazem com que os homens portadores de hérnias busquem uma consulta médica, com maior insistência, para operação: maior interferência com seus tipos de trabalho, exames médicos nas várias indústrias e casas comerciais, obrigando os portadores de hérnias, mesmo assintomáticas, a se operar; crescimento mais rápido do volume herniário; preocupação dos jovens com possível interferência na função sexual, etc. No primeiro ano de vida, quase todas as hérnias são duas vezes mais freqüentes no menino do que na menina.

A hérnia inguinal é diagnosticada principalmente pelo exame físico local. Podem também ser descobertas através de exames de imagem.

Na consulta, algumas vezes o paciente relata que, ao fazer esforço brusco, sentiu um “estalo” na região inguinal e, logo a seguir, percebeu o aparecimento de tumoração local. Outros pacientes não referem terem sentido dor, mas encontrado casualmente a saliência junto ao púbis. Com o tempo, vai aumentando de volume, podendo ou não atingir a bolsa escrotal.

“No início, desaparece em repouso e só surge aos esforços. Posteriormente, ela persiste mesmo em repouso, sendo necessário reduzi-la com manobras manuais. Podem surgir dores ou sensação de peso no local, irradiadas às vezes para o abdome. Quando há presença de alças no interior do saco herniário, e não se consegue reduzir o volume para a cavidade abdominal, podem aparecer dor, desconforto na barriga, náuseas e vômitos, que podem ser alertas de casos mais complicados de hérnia”, detalhou.

As hérnias, uma vez surgidas, crescem progressivamente. O aumento de volume é mais ou menos lento, segundo a fraqueza da parede da região, os esforços normalmente executados pelo paciente, a idade, o sexo e os cuidados tomados.

Logicamente, nos trabalhadores braçais o crescimento da hérnia é mais rápido, tornando-se ela, em breve, impedimento ao trabalho. A hérnia antiga, quando não operada, pode atingir volumes enormes, como o de uma cabeça de criança, e quanto maior a hérnia e maior a idade do paciente, é proporcionalmente maior o risco da cirurgia.

É importante que, no caso de suspeita de hérnia, marcar consulta com um cirurgião de sua confiança para avaliação e definição da técnica cirúrgica que seja melhor aplicada a cada caso. Por via convencional, sem ou com tela (material sintético hoje utilizado em quase todas as hérnias), ou por videolaparoscópia, com menor cicatriz e recuperação mais rápida.

A definição da técnica cirúrgica é de acordo com o local da hérnia, tamanho, presença ou não de alça intestinal, se é primária ou adquirida em cirurgia anterior e as condições clínicas atuais do paciente. A avaliação do cirurgião, considerando os fatores acima mencionados, determinará o melhor tratamento para o paciente com hérnia. Importante salientar que a correção da hérnia, torna-se muito mais fácil quando é realizada a cirurgia na fase inicial da patologia.