Cisnorpi e 19ª reúnem secretários sobre TEA em Jacaré (VÍDEOS)

União otimiza atendimentos

Aconteceu no prédio do Centro Especializado em Reabilitação Física e Auditiva de Jacarezinho uma reunião organizada pelo Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e a 19ª Regional de Saúde, com secretários municipais de saúde da região.

A pauta foi a discussão do fluxo de atendimento e acolhimento do CER II e a Judicialização das Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Especialmente no caso de crianças com esse caso, refere-se ao recurso à Justiça para garantir o direito ao tratamento adequado. Tem aumentado devido à complexidade dos tratamentos, ao custo elevado e à falta de uniformidade na oferta de terapias especializadas, como a ABA (Análise do Comportamento Aplicada).

As duas entidades estão ampliando os serviços e interagindo com os municípios consorciados para proporcionarem cada vez mais a qualidade de vida aos pacientes.

Em conversa com a diretora administrativa Gisele Gomes, ela destacou: “Essa descentralização é fundamental para que possamos atender com mais eficiência e reduzir as barreiras que dificultam o acesso aos serviços”.

Alternativas – Os Secretários Municipais de Saúde presentes no evento reforçaram o compromisso de fortalecer a rede de apoio e buscar alternativas que ampliem o acesso ao atendimento especializado. O CISNORPI já estuda novas parcerias e métodos para expandir o projeto para outros municípios consorciados, visando atender a demanda crescente e oferecer um acolhimento digno e eficiente.

A mobilização representa um marco importante para a região, demonstrando que a união entre os municípios e o Consórcio é capaz de gerar mudanças concretas na saúde pública, especialmente para as crianças com TEA e suas famílias.

Vale ressaltar que o CISNORPI é o único no Paraná com Habilitação do Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Reportagem: Wellington Mello