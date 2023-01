Citroen C3 e Vectra colidem em Joaquim Távora (veja vídeos)

Provocando ferimentos em seis pessoas na PR-218

Neste domingo (dia 15) ocorreu acidente por volta das 18h10m na PR-218, em Joaquim Távora no trecho entre Carlópolis.

Os fatos apurados são que um Citroen C3 Air Cross (placas de Joaquim Távora) trafegava pela via no sentido a Carlópolis quando, ao atingir o Km 27, capotou sobre a pista e chocou-se pela sua lateral esquerda de frente com um GM/Vectra (placas de Quatiguá) que percorria em sentido contrário.

Os condutores do Citroen, de 44 anos, e do GM/Vectra, 47 , bem como os passageiros deste de 30, 13, 16 e oito anos tiveram ferimentos e foram todos encaminhados ao Hospital Comunitário Dr Lincoln Graça, de Joaquim Távora. Por conta de estarem hospitalizados, não foi realizado teste de etilômetro nos motoristas.

As ambulâncias de Joaquim Távora, a Equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina estiveram presentes no local para prestar socorro.