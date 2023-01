Polícia Civil apreende terceiro menor que participou do crime

Ele foi encontrado no início da tarde de hoje

O delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães (foto) confirmou, no início da tarde desta terça-feira, dia 31, a apreensão do terceiro adolescente envolvido no assassinato de Vitória Aparecida dos Santos Silva (fotos) , 19 anos, em Santo Antônio da Platina.

O primeiro foi apreendido também pela Civil na sexta-feira, dia 27, e o segundo cerca de duas horas da madrugada desta terça-feira, dia 31, pela Polícia Militar escondido na rua Guiomar de Oliveira, no Conjunto Alceu Garbelini.

Dr. Rafael assinalou que o menino de 13 anos, encontrado sexta-feira pela PM (foto abaixo) não tem vinculação direta com o caso. Durante patrulhamento encontraram e resgataram o menor perdido, andando a pé pela PR-092. Ao ver a PM , entrou numa área de plantio de café tentando fugir. Com cuidado e responsabilidade, descobriram que o pré-adolescente tentava voltar para casa, no distrito de Monte Real, pois buscava há dois dias a mãe, com a qual mora.

O segundo e o terceiro serão encaminhados ao Cense (foto), que é o Centro de Sócio-educação, onde são abrigados os infratores de atos graves.

A menina foi morta a golpes de objeto contundente na madrugada da última quinta-feira. dia 26, por bandidos que invadiram a casa da família. A motivação seria que ela teria denunciado traficantes, o que não era verdade.

A Organização Mundial de Saúde define adolescência como sendo o período da vida que começa aos dez anos e termina aos 19 anos completos. Para a OMS, a adolescência é dividida em três fases:

Pré-adolescência – dos 10 aos 14 anos,

Adolescência – dos 15 aos 19 anos completos

Juventude – dos 15 aos 24 anos.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera adolescência a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo referência, desde 1990, para criação de leis e programas que asseguram os direitos desta população.

