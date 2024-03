Civil de Carlópolis cumpre mandados

Em decorrência de investigações



A Polícia Civil de Carlópolis cumpriu três mandados de busca, na manhã desta terça-feira, 12. Os mandados foram expedidos em decorrência de investigações procedidas pela delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.

Um dos crimes em apuração foi um roubo praticado no dia 15 de janeiro, em Carlópolis, no qual um indivíduo, utilizando um simulacro, subtraiu dinheiro de uma vítima. Durante as investigações, a PC chegou à identificação d, e cumpriu o mandado de busca, localizando a motocicleta utilizada no delito.

O mesmo elemento de 26 anos confessou a prática do crime. Já possui histórico criminal.

Os outros mandados de busca visavam produzir provas em inquéritos que apuram o crime de Ameaça e Violência Doméstica. Durante a ação, localizada uma arma de fogo, espingarda, de calibre 36. O autor, de 60 anos, foi preso em flagrante e, após pagamento de fiança, colocado em liberdade.