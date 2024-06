Polícia de Pinhal na Operação Falcão de Aço II (veja vídeo)

Houve três prisões e apreensão de entorpecentes

Na tarde desta quinta-feira, dia seis, a Civil do Paraná, por intermédio dos Policiais Civis da Delegacia de Ribeirão do Pinhal, participou da Operação Falcão de Aço II, veiculada pela Polícia Milita, através do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho.

Na oportunidade, houve encontro em Santo Antônio da Platina, mas em Pinhal foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, expedidos pela Vara Criminal ribeiro-pinhalense após representação da Autoridade.

As diligências resultaram na apreensão de significativa quantidade de maconha, crack e a cocaína, além de mais de mil reais em dinheiro trocado.

Além do cumprimento dos dois mandados de prisão preventiva, presos em flagrante outras três pessoas, dois homens e uma mulher.