Civil prende autor de furtos em Carlópolis

Cumprimento a mandado de prisão

Um homem foi preso em Carlópolis. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 16/01.

Policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis efetuaram a prisão de um homem autor de furtos em comércios, pois durante as investigações conseguiram identificá-lo. Após representar pela prisão preventiva do indivíduo, o localizaram no centro da cidade, dando fiel cumprimento ao mandado.

A Polícia Civil concluiu o inquérito, indiciando por dois furtos qualificados e um furto tentado. O homem, que já tem histórico criminal, responderá o processo preso.