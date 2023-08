Em Siqueira Campos Polícia Civil de Pinhal prendeu um homem

É o 65º encarceramento com participação da corporação só em 2023

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal prendeu na tarde desta segunda-feira (21) em Siqueira Campos um homem de 41 anos.

Contra ele, a Justiça havia expedido mandado de prisão preventiva em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência estabelecida pela Lei Maria da Penha.

O fato criminoso teria ocorrido no último dia 05 de agosto no distrito de Triolândia. Após detido, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Wenceslau Braz. Essa foi a 65a. prisão com participação da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal só no ano de 2023.