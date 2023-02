Preso bandido por lavagem de dinheiro

Também responde por tráfico e posse ilegal de arma de fogo

Após receber informações do Estado de São Paulo, segundo as quais um indivíduo de alta periculosidade estava com mandado de prisão, e, residindo na cidade de Cambará, a delegada Dra. Daiana de Oliveira agiu, nesta quinta-feira, dia 23.

Através do Setor Especial de Capturas da Polícia Civil de Cambará promoveu diversas diligências, e prendeu o elemento de 34 anos, vulgo “Cadeado”, conhecido da Polícia Paranaense, respondendo por crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

O elemento foi localizado e não esboçou reação, sendo dado cumprimento ao Mandado de Prisão paulista pelo crime de Lavagem de Dinheiro, lei n° 9.613/1998, parágrafo 1°, inciso II, c pena Majorada, sendo o condenado conduzido até o Departamento da Polícia Penal de Cambará para cumprimento da pena de quatro anos e seis meses de prisão.

O indivíduo ficará provisoriamente no Depen/PR até sua imediata remoção para São Paulo.