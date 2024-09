Civil prende quadrilha que MATOU a TIROS comerciante (VÍDEO)

Três homens e uma mulher cometeram homicídio qualificado

A Polícia Civil do Paraná prendeu três homens, de 29, 31 e 34 anos, e uma mulher de 27 anos, suspeitos de coautoria de um crime de homicídio qualificado ocorrido no último dia 17 de agosto, que vitimou um comerciante do município de Bandeirantes (vídeo). A notícia foi confirmada ao Npdiario na noite desta segunda-feira, dia dois, pelo delegado bandeirantense Michael Eymard Araújo.

O comerciante Maurício Barbosa (foto) chegou a ser socorrido, mas perdeu a vida com dois disparos na região da cabeça. Trabalhava com conserto de máquinas de lavar e foi atingido em frente de seu estabelecimento.

As capturas foram realizadas nos município de Bandeirantes e Santa Mariana, na região Norte do Estado e Cotia (SP).

Foram cumpridos, ainda, quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, onde policiais civis apreenderam objetos relacionados ao fato que serão encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento das investigações. O bando foi encaminhado às cadeias públicas de Bandeirantes e Santo Antônio da Platina (carceragem feminina).

FATO – De acordo com o doutor Michael, o crime ocorreu quando o comerciante foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo no seu estabelecimento comercial, e em uma ação rápida e pontual da equipe de investigadores, foi possível alcançar imagens que denunciaram toda a dinâmica do crime e a participação de terceiras pessoas envolvidas.

“O veículo do suspeito dos fatos foi reconhecido por imagens de câmeras de segurança obtidas pela equipe de investigação que denunciaram o seu envolvimento no crime”, explicou o delegado.

“A motivação do crime apurado até o presente momento seria em razão de vingança pela morte do pai dos suspeitos ocorrida em março de 2024, após uma discussão durante um jogo de futebol”, complementou.

As investigações continuam a fim de identificar os demais envolvidos e individualizar as condutas criminosas de todos os responsáveis pelo crime investigado.