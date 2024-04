Preso homem que plantava maconha em Ribeirão do Pinhal

Também comercializava crack



Na tarde de quinta-feira (25), Policiais Civis e Militares do Município de Ribeirão do Pinhal efetuaram a prisão em flagrante de um indivíduo de 23 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Os policiais receberam informações que na residência do homem haviam drogas para comercialização. No local, tiveram a entrada autorizada pelo dono da casa e pai do rapaz, oportunidade em que, no quarto do jovem, foram encontradas várias pedras de crack e expressiva quantidade de notas em dinheiro trocado.

Já no quintal da residência, encontraram uma plantação de maconha, em mudas divididas e plantadas em vasos.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Ribeirão do Pinhal, onde teve sua voz de captura ratificada pela Autoridade Policial.