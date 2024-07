Civil soluciona crime EM JACAREZINHO

Homem de 43 anos com passagem por violência contra mulher

A Polícia Civil de Jacarezinho agiu rápido e solucionou a autoria da morte do vendedor Fábio Costa (foto), 53 anos, ocorrida na manhã desta quarta-feira (03) na Avenida Manoel Ribas em Jacarezinho.

Agentes da Polícia Civil compareceram no local e, através de câmeras de segurança, chegaram à identidade do criminoso, um homem de 43 anos que já registrava passagem policial por violência doméstica contra a mulher.

As imagens mostram que, antes do golpe letal, houve uma briga envolvendo o executor e a vítima na mesma avenida, do lado oposto onde o corpo fora localizado. O assassino foi preso no início da noite, em sua residência, localizada na Rua Benjamin Constant, no centro do município por agentes da Polícia Civil.[

O canivete usado para cometer o crime foi localizado em um terreno baldio. A Polícia Científica periciou o local.

Ao ser ouvido na Delegacia, o homem detido confessou o crime e disse que assim agiu porque estava constantemente sendo provocado pela vítima. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio consumado e encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Deppen).

A Polícia Civil ainda aguarda a confecção dos laudos de necropsia e da arma branca usada para cometer o homicídio. O inquérito policial deve ser remetido para a Justiça em dez dias.