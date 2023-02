Um clássico da perfumaria do Boticário ganha versão moderna

Floratta Red Blossom é ideal para mulheres que vivem romances intensos

Floratta, maior marca de perfumaria feminina do Brasil*, é conhecida por suas fragrâncias florais e tem, como queridinho do público, o desodorante colônia Floratta Red. Buscando aumentar a conexão com os amantes da marca, o Boticário acaba de lançar uma nova versão do clássico, ainda mais moderna, sensual e floral: Floratta Red Blossom, ideal para mulheres que vivem romances intensos, sem a necessidade de ser para sempre.

O lançamento se destaca por ter uma fragrância mais luminosa do que a anterior, com assinatura floral frutal. Isso porque ele apresenta uma releitura da Maçã de Vermont, explorando todo o esplendor de uma saída suculenta e fluida de maçã, associada a um bouquet floral robusto.

Aliado a isso, seu aroma conta com a sofisticação das notas de madeiras cremosas mais o calor do âmbar e do musk combinados à gardênia, que entregam uma fragrância potente, vibrante, aditiva e irresistível. Ou seja, o item é perfeito para ser usado durante o dia e em climas mais quentes – ao contrário de Floratta Red, que é mais usado à noite ou no frio.

Floratta incentiva as mulheres românticas a viverem seus amores intensos e modernos, mesmo que contemporâneos, pois acredita que o amor precisa dessa espontaneidade para ser verdadeiro. “Percebemos o quanto os jovens anseiam por viver amores casuais e buscamos trazer, em Floratta Red Blossom, todo o desejo e a leveza das novas paixões, entregando um olfativo floral ainda mais moderno e feminino, que traduz o conceito ‘romances curtos, mas de amores intensos’”, explica Letícia Schwartz, Diretora de Perfumaria Feminina & Genderfluid do Grupo Boticário.

Com esse toque contemporâneo, a novidade é perfeita para as consumidoras determinadas e dispostas a se surpreenderem com os romances, sem precisar defini-los.

O lançamento chega com 20% de desconto até dia 5 de março. Os itens são encontrados em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS.

Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

*Fonte: Kantar, Worldpanel Division, período: 2021 – Ranking em Valor Absoluto (R$).

Serviços:

#OndeTemAmorTemBeleza

Floratta Red Blossom – 75 ml

Preço sugerido: R$ 134,90

Valor com desconto até 5 de março: R$ 129,90

