Cliente Sanepar pode pedir serviços num clique

E resolver eventuais pendências com a empresa

Os clientes da Sanepar não precisam sair de casa para solicitar serviços ou resolver pendências com a empresa. Sem precisar enfrentar fila, o cliente pode acessar um dos vários canais disponíveis e ser atendido de maneira mais rápida.

Confira os canais de atendimento da Companhia:

WhatsApp (41) 99544-015 – É possível consultar débitos, obter segunda via de forma gratuita e negociar débitos, via Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip).

Serviços – No site, todos os serviços estão disponíveis ao cliente, como segunda via da conta, dados de leitura e consumo, boleto, bancário, consulta de débitos, atualização de dados cadastrais, pedido de ligação e religação e adesão ao Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip).

RECLIP – Também no site, há um banner destacado na primeira página com todas as informações sobre o Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip) e o link para fazer a negociação.

Fale conosco – O site também disponibiliza o canal Fale Conosco, que direciona o cliente para o serviço desejado.

E-mail da Sanepar – O cliente pode enviar e-mail diretamente à Sanepar e solicitar serviços, revisão da fatura e negociação de débitos, entre outros. No site, o cliente consulta qual o e-mail da Sanepar em sua cidade, os endereços das Centrais de Relacionamento e os horários de atendimento.

Aplicativo Sanepar Mobile – Permite consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo; aderir à Fatura Digital; baixar a conta da Sanepar em PDF; obter código para pagamento; atualizar os dados cadastrais; verificar falta d’água; localizar centrais de relacionamento; consultar onde pagar a conta; solicitar outra data de vencimento; solicitar entrega da conta em outro endereço; e solicitar serviços de conserto de cavalete e qualidade da água.

Telefone 0800 200 0115 – Durante 24 horas por dia, todos os dias do mês, o cliente pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas, obter informações sobre abastecimento e outras demandas.