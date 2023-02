Cobra pode disputar prefeitura de Londrina

Ele é o político da cidade e região mais próximo do governador

Tercílio Turini (PSD), José Tiago Camargo do Amaral (PSD) e Alex Canziani (PSD) já são pré-candidatos a prefeito de Londrina no pleito de seis de outubro de 2024, quando haverá disputa também de vereadores em todos os 570 municípios do país, incluindo, claro, os 399 do Paraná.

Um político, que cumpre o terceiro mandato de deputado estadual, desponta como o mais próximo do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), Devanil Reginaldo da Silva, o Cobra Repórter (foto).

Nascido em Apucarana, com 48 anos, sempre na proa das campanhas de Ratinho, a quem sempre mostrou fidelidade e sob cuja ótica será o próximo presidente da República ou Senador paranaense dentro de quatro anos.

Procurado na manhã desta quarta-feira, dia 22, o parlamentar agradeceu a lembrança, disse que, realmente, tem sido sondado, porém declarou ser ainda cedo e que respeita e admira os outros três pré-concorrentes.

A reportagem insistiu e Cobra acabou admitindo que, se tiver apoio popular e do governador, poderá colocar o nome à disposição, “somos todos do mesmo partido e todas as siglas da aliança, como o PP, são de amigos nossos; importante não haver disputas nem fissuras…Vamos trabalhar em conjunto”, cravou, evidenciando segurança e tranquilidade.