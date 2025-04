Cobra propõe título para primeira-dama Luciana Saito Massa

Trajetória pessoal extraordinária

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 215/2025, que concede o Título de Cidadã Honorária do Estado do Paraná à primeira-dama Luciana Saito Massa, em reconhecimento à sua atuação social e contribuição para o desenvolvimento humano, cultural e solidário do Estado.

Nascida em Registro (SP) e paranaense de coração desde os 17 anos, Luciana construiu sua trajetória pessoal e comunitária em Curitiba, onde se casou, em 2003, com o atual governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior. Com uma história de vida marcada por valores como ética, solidariedade e compromisso com o bem comum, a primeira-dama tem se destacado por sua dedicação voluntária à frente da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS), promovendo iniciativas de grande alcance social.

Entre os projetos coordenados por Luciana, destacam-se:

Paraná Rosa em Ação: campanha de prevenção ao câncer de mama;

Banco da Mulher Paranaense: mais de R$ 216 milhões em crédito para mulheres empreendedoras;

Portal Ame-se: plataforma virtual voltada ao empoderamento feminino e acesso a políticas públicas;

Campanhas solidárias, como o Projeto Páscoa Solidária, Cesta Solidária, Futebol Solidário e Paraná Piá;

SOS RS: mobilização que arrecadou mais de 13 mil toneladas de donativos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Luciana também foi homenageada com diversas condecorações, como a Medalha do Mérito da Defesa Civil e o troféu “Mulher Simplesmente Mulher”, além de ter conduzido o Paraná à conquista do 1º lugar no Prêmio Ação Solidária 2020, promovido pelo Ministério da Cidadania.

Para o deputado Cobra Repórter, a concessão do título é uma forma de valorizar e reconhecer o trabalho incansável da primeira-dama.

“Luciana Saito Massa tem sido uma voz ativa na defesa dos mais vulneráveis, liderando ações solidárias com seriedade, dedicação e amor ao próximo. É uma justa homenagem a quem tanto faz pelo povo do Paraná”, afirmou o parlamentar.

Fotos: Gilson Abreu/Especial para o Npdiario

