COBRA REPÓRTER anuncia apoio à Gil

Junto com Afonso Junior e Nelson de Camargo

O deputado estadual Cobra Repórter visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do ex-prefeito platinense, ex-deputado, ex-secretário estadual de Esporte e Turismo e presidente reeleito do Sindicato Rural Patronal local, José Afonso Junior e do diretor financeiro da Associação Comercial e Empresarial, Nelson de Camargo.

Na oportunidade, o parlamentar anunciou apoio para a pré-candidatura a prefeito de Gil Martins.

Presentes também o pai,ex-vereador Jair Martins, a esposa, Fátima Izak, o professor e ex-vereador Aguinaldo do Carmo, assessores Jesu Campos, Henrique Leal e Tobias de Almeida.

Cobra, cujo nome é Devanil Reginaldo da Silva, tem 49 anos, casado, e cumpre o terceiro mandato na Assembleia Legislativa.