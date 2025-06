Deputado ANUNCIA investimentos: assista

Em Santo Antônio da Platina

O deputado estadual Cobra Repórter visitou i Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Anunciou investimentos que “vão transformar a infraestrutura da cidade, trazendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. Agradeço ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao prefeito Gil Martins pelo trabalho em parceria”, disse.

Estava acompanhado também da vice-governadora Terezinha Mayorky, do chefe do executivo, da primeira-dama Fátima Izak, do presidente da câmara Luciano Vermelho, do assessor Henrique Leal, dos vereadores Fabio Galdino e Benito do Barracão e do radialista Eduardo Ferreira.

Imagens: Maria Carolina