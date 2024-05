Cobra Repórter apoia pré-candidato Israel em SALTO do Itararé

Grupo organiza propostas de trabalho

O deputado estadual Cobra Repórter esteve nesta quinta-feira, dia 16, na Câmara de vereadores de Salto do itararé, onde foi recepcionado pelo presidente da câmara Celso Henrique da Cruz, o pré candidato a prefeito Israel Domingos, vereadores, lideranças políticas e pré-candidatos a vereadores.

A visita do deputado foi a pedido do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que garantiu que empenhará toda a sua equipe, na pré-candidatura a prefeito de Salto do Itararé, de Israel Domingos.

Israel, que se filiou recentemente ao PSD, a convite do governador, agradeceu o apoio do deputado, bem como a do governador Ratinho, “quero aqui em nome de a comunidade saltense agradecer a visita do deputado Cobra Repórter, ao nosso município, ao presidente da câmara, que nos cedeu este espaço, bem como o governador Ratinho Junior, pelo apoio ao nosso grupo. Sou pré candidato a prefeito do Salto do Itararé, atendendo aos apelos da comunidade e do nosso grupo político. Quero dizer que vamos elaborar um plano de governo voltado para todos os segmentos do nosso município, para isso estamos ouvindo todos os setores, bem como a comunidade, para que possamos inserir no nosso plano de governo as principais necessidades da nossa gente, e de cada bairro do quadro urbano e zona rural”, assinalou.