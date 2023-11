Cobra Repórter busca verbas para reforma de colégio interditado

Localizado no centro de Santo Antônio da Platina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) visitou o Colégio Estadual Cívico-Militar Edith de Souza Prado de Oliveira, em Santo Antônio da Platina, que teve as aulas suspensas e está interditado desde o final de outubro, por conta de graves problemas na estrutura.

O parlamentar esteve no estabelecimento de ensino com o ex-vereador Professor Aguinaldo Roberto do Carmo, Gil Martins, a diretora Eliane Cristina, a vice-diretora e servidores da instituição que mostraram a situação do imóvel que sofria com rachaduras por conta de um grande vazamento durante uma obra e que foi agravada pelas fortes chuvas que ocorreram no mês passado, atingindo sua estrutura.

“Na visita, pude constatar que a situação realmente é grave e os danos afetam a estrutura colocando em risco a integridade física dos estudantes. Falei diretamente com o Fundepar para que enviasse uma equipe técnica para avaliar os danos e me comprometi com as lideranças em buscar os recursos junto ao Estado para a realização da reforma”, afirmou o deputado.

Atualmente, os cerca de 450 alunos frequentam as aulas em 16 salas na Faculdade Santo Antônio da Platina, antiga Fanorpi.

