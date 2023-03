Cobra Repórter será Cidadão Honorário de Nova América da Colina

Reconhecimento pelos serviços prestados à cidade

A Câmara dos Vereadores de Nova América da Colina aprovou, na segunda-feira (27), o requerimento que concede ao deputado estadual Cobra Repórter (PSD), o Título de Cidadão Honorário do município. A honraria é um reconhecimento pelos serviços prestados à cidade e proposta pelos vereadores, Moizés Bezerra e Davi José Teixeira.

De acordo com o prefeito Tião Rogatti, que participou da sessão do legislativo, a homenagem reforça a importância do trabalho conjunto entre as autoridades locais para a melhoria da qualidade de vida da população. O prefeito destacou que na próxima semana vai à Curitiba para agendar a data da entrega da honraria.

O deputado, ao tomar conhecimento da homenagem, se disse satisfeito com o reconhecimento. “Temos trabalhado arduamente nos últimos oito anos para atender nossos municípios, em especial Nova América da Colina, onde temos parceria com o prefeito Tião Rogatti e com os vereadores do município. Também agradeço grandemente os vereadores Davi e Moizes por terem proposto a homenagem”, afirmou.

Entre as conquistas que o parlamentar já garantiu estão veículos para a Prefeitura, duas unidades do Meu Campinho, construção de casas populares, pedras irregulares para estradas rurais, R$ 250 mil para uma Unidade Básica de Saúde (UBS), R$ 250 mil para a saúde através de uma parceria com a ex-deputada federal Aline Sleutjes, entre outros investimentos importantes em prol do desenvolvimento de Nova América da Colina.