Deputado solicita HOMENAGEM para Miss PARANÁ 2024

Isabelle Queiroz Bartoli é de Arapongas

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou na Assembleia Legislativa, um requerimento solicitando Voto de Congratulações com Menção Honrosa para a modelo do município de Arapongas, Isabelle Queiroz Bartoli, que conquistou o título de Miss Paraná 2024, competição promovida pela BMW Eventos, em Maringá.

“Quero parabenizar e homenagear a jovem modelo araponguense, Isabelle Queiroz Bartoli, da agência Emy Models, que conquistou o título de Miss Paraná 2024. Um talento da nossa região que vai representar o Paraná no Miss Brasil 2024, concurso que deve ocorrer em setembro deste ano, em São Paulo. Isabelle tem apenas 23 anos, é formada em odontologia e se destaca por seu encanto, inteligência e carisma, o que resultou em sua merecida vitória na edição Miss Paraná 2024”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

A eleita recebeu também o título de Embaixadora do Turismo Brasil, que a qualifica para representar o país no Miss Tourism World 2025, que será realizado no mês de outubro, na China (Foto: BMW Eventos).