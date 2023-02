Cobra Repórter toma posse do 3º mandato

Reeleito na Assembleia Legislativa com mais de 60 mil votos

“Com honra, dedicação e seriedade seguirei mais quatro anos trabalhando em prol do desenvolvimento do nosso estado. Obrigado, paranaenses, pela confiança depositada em mim! Agradeço também a Deus e à minha família sempre”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) durante a posse para o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta quarta-feira (01).

Ele ressaltou que inicia essa nova jornada com “garra para trabalhar, para superar os desafios por um Paraná cada vez mais próspero e justo para todos” e fez questão de agradecer os prefeitos e vereadores parceiros presentes na solenidade.

O deputado estadual Cobra Repórter foi reeleito para o cargo com 60.730 votos, 13.747 a mais do que na última eleição, em 2018, quando fez 46.983, e 31.633 a mais do que a sua primeira eleição, em 2014, quando obteve 29.097. Cobra Repórter foi o 16º mais votado entre os deputados estaduais eleitos e 9º do seu partido.

“Tenho o apoio incondicional do governador Ratinho Junior para juntos fazermos um Paraná cada vez mais forte! Aproveito para ressaltar que todos os paranaenses sempre terão as portas abertas do meu gabinete para críticas, sugestões respeitosas e construtivas. Vou retribuir a confiança que a população depositou em mim, nas minhas propostas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guie nesse novo mandato”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.