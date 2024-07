Colégio Estadual tem PROJETO PILOTO de quadra coberta no PR

Estabelecimento de ensino é de Santo Antônio da Platina

Estiveram nesta semana – no Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina – para avaliações técnicas sobre as reformas e cobertura da quadra poliesportiva do Colégio Estadual TIRADENTES o engenheiro responsável do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Educação de Jacarezinho, Marco Túlio Prado.

A presença foi para acompanhar a equipe da empresa, que ganhou a licitação para realizar o projeto arquitetônico da obra, contando com a engenheira Maria Carolina Homero e o arquiteto Talles Mesquita da TM Arquitetura e Engenharia, de Maringá.

A obra está sendo realizada pelo esforço dos deputados Luiz Cláudio Romanelli e Alexandre Curi e do secretário de Educação, Roni Mirande Vieira.

O projeto de linhas arrojadas é único no estado e atende às medidas específicas e é pioneiro neste segmento do Fundepar (Fundação Educacional do Estado do Paraná).

Em nome dos alunos, da equipe pedagógica, e dos colaboradores, a diretora e a vice, Lucila Machado e Flávia Baptista, agradecem a todos.